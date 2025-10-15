Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

Suriye’nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren küresel ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla Moskova'ya gitti.

Şara'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği, Rusya’nın Suriye'deki varlığı, Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılması, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel son gelişmeleri ele alacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise görüşmelerde Rusya-Suriye ilişkilerinin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki mevcut durumu ile geleceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra Orta Doğu’daki son gelişmelerin de değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, Putin ile Şara’nın görüşmesinde Suriye’deki Rus askeri üslerinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, “Elbette, bu konu görüşmeler sırasında bir şekilde ele alınacaktır. Evet, bu beklenebilir.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Suriye ile ikili gündemimiz, Rusya-Suriye işbirliğinin geniş bir yelpazesini kapsıyor. Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığımız konusu da Rus askeri tesislerinin olası yeniden düzenlenmesi bağlamında ele alınıyor. Doğal olarak, bu tür konular ve görüşmeler kapalı kapılar ardında yürütülüyor.” dedi.

Zaharova, bu hususta Savunma Bakanlığının ilgili kurum olduğunu ve iki ülkenin savunma bakanlıkları da dahil olmak üzere Suriye tarafıyla diyaloğun devam ettiğini belirtti.

TASS’ın haberine göre, Şara ile Putin’in görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmeyecek.