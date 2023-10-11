Santos, "seçim kampanyasını destekleyenlerin ödeme bilgilerini çalmakla" suçlanıyor

Savcılık makamı, dava süreci devam eden Santos'a yönelik dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarına bir yenisini ekledi.

İddianamede, Santos'un seçim kampanyasına bağış yapan destekçilerinin ödeme bilgilerini çaldığı ve hesaplardan toplam 44 bin dolar çektiği belirtildi.

Savcılık, çekilen paranın bir kısmının seçim kampanyası fonunu şişirmek için kullanıldığını ve kalanının da Santos'un kişisel hesabına gönderildiğini aktardı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı

Santos, 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Mayısta New York'ta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Temsilciler Meclisince soruşturuluyordu

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.

NYU yetkilileri, üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.