Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü ve Yunus Emre Yılı’na denk gelen etkinlikle Türk filmleri, Çinli sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival, 18-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Şanghay Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Şanghay şehrinde düzenlendi.

Etkinlikte, ünlü yönetmenler Metin Erksan, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Tolga Karaçelik ve Tarık Aktaş’ın çeşitli uluslararası platformlarda da başarısı tescillenmiş Yılanların Öcü, Bal-Süt-Yumurta üçlüsü, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu’da, Nebula ve Sarmaşık gibi Türk sinemasının nitelikli eserleri ilgi ile karşılandı.

Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de izleyici olarak katıldığı Türk Film Haftası, koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanan ülkede kayda değer bir sosyo-kültürel etkinlik olarak dikkati çekti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İlgi gören etkinliğin tekrarlanması bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de destek verdiği Film Haftası; Şanghay Film Bürosu, Şanghay Sanat Filmleri Birliği ile Şanghay Film Dağıtım ve Gösterim Sanayicileri Derneği iş birliği gerçekleştirildi. Film gösterimleri şehrin önemli kültür adreslerinden biri olan Shangai Film Art Center gibi prestijli sinema salonlarında yapıldı.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünü kutlamak ve iki ülke arasındaki ilişkileri kültürel alışveriş yoluyla pekiştirmek amacıyla yapılan etkinliğin, yoğun ilgi ile karşılanması nedeniyle önümüzdeki haftalarda başta Pekin olmak üzere Çin’in diğer şehirlerinde de tekrarlanması bekleniyor.