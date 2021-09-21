Bilim insanları, uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü miyopinin ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak için lenslerinde "halkalar" bulunan Stellest gözlükler geliştirdi.

Gözlüğün konsantrik halkaları, ışığı retinaya odaklamak, görüntüleri daha net hale getirmek ve göz küresinin şekil değiştirme hızını yavaşlatmak için tasarlandı.

Çin'deki Wenzhou Tıp Üniversitesi yapılan bir araştırmada, günde 12 saat bu gözlükleri takan 167 çocukta, iki yıl sonra miyoplarının ilerlemesinde yüzde 70'e varan bir yavaşlama gördü.

Optometri Enstitüsü Araştırma Direktörü Profesör Bruce Evans, “Miyopi kontrolü için, Stellest'in de aralarında bulunduğu yeni gözlük tasarımları oyunun kurallarını değiştiriyor. Hem uygulayıcılar hem de hastalar için miyopi kontrolünü çok daha kolay hale getiriyor” dedi.

Telefon ekranına uzun süre bakmak görme bozukluğunu tetikliyor

Göz küresi çok uzadığında ve yuvarlak olmaktan çok oval bir şekle dönüştüğünde görme bozukluğu ortaya çıkıyor.

Bu, ışığın, gördüğümüz görsel görüntüleri beyne gönderen gözün arkasındaki ışığa duyarlı hücreler olan retinaya çarpma şeklini değiştiriyor.

Telefon ekranlarına odaklanmak ve uzun süre okumak sorunu daha da kötüleşebiliyor.

Stellest gözlüklerin Çin hastanelerinde ve ardından diğer ülkelerde piyasaya sürülmesi planlanıyor.