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Dünya
Guardian, AA 04.03.2025 07:35

Sanal tat deneyimi gerçek oluyor: Taklit oranı yüzde 87

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. ABD'li araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasal olarak taklit edebilen bir sistem geliştirdi. "e-Taste" adı verilen bu teknoloji, sanal gerçeklikte tat alma deneyimini mümkün kılabilir.

Sanal tat deneyimi gerçek oluyor: Taklit oranı yüzde 87

ABD'de araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasallarla taklit edebilen sistem geliştirdi.

Ohio State Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen "e-Taste", beş temel tadı temsil eden kimyasalları kullanarak yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital hale getiriyor. Sensörler aracılığıyla veriye dönüştürülen tatlar, dilin belirli bölgelerine aktarılarak hissedilmesini sağlıyor.

Taklit oranı yüzde 87

Sistem, 10 kişilik bir gruba farklı ekşilik seviyelerinde tatlar sunarak test edildi. İlk deneyde, tatların taklit edilme doğruluğu yüzde 70 olarak ölçüldü. Daha karmaşık tatların denendiği ikinci testte ise limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve ve balık çorbası gibi lezzetlerin yüzde 87 doğrulukla eşleştirildiği tespit edildi.

Sanal gerçeklikte lezzet devrimi

Araştırmacılar, "e-Taste" teknolojisinin sanal gerçeklik ile entegre edilebileceğini belirtiyor. Bu sistemin, biyomedikal araştırmalardan çevrim içi alışverişe, kilo kontrolünden fiziksel rehabilitasyona kadar pek çok alanda kullanılabileceği öngörülüyor.

Ancak, sistemin henüz baharatlı ve yağlı tatları tam olarak taklit edemediği, ayrıca tat alma deneyiminde önemli rol oynayan koku faktörünü içermediği vurgulanıyor. Çalışmaların sürdüğü belirtilen bu yenilikçi araştırmanın sonuçları, Science Advances dergisinde yayımlandı. 

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