ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Deniz Üssü'ndeki USS Bonhomme Richard adlı askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlama ardından da yangın çıktı.

Üssün basın sorumlusu Krishna Jackson, yangının sabah 9 sularında çıktığını, şu ana kadar bir kişinin dumandan zehirlendiğini doğruladı.

840 metrelik hücum gemisinde çıkan yangının sebebi ve nerede başladığı henüz bilinmiyor. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor.