Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya’da tavandan su akan uçakta şemsiye ile yolculuk
[Fotoğraf: İHA]
Rusya’da seyahat eden uçaktaki yolcular tavandan su akması nedeniyle şemsiyelerini açtı. Yolculardan biri o anları telefonuyla kaydetti.
Rusya’da Rossiya Havayollarına ait yolcu uçağı Sibirya-Soçi seferini yaptığı sırada tavanından su akmaya başladı.
Yolcular şemsiye ile yolculuk yaptı. Yolculardan birinin telefonu ile kaydettiği görüntülerde uçağın tavanından su aktığı ve bazı yolcuların uçağın içinde şemsiye açtığı görülüyor.
Yetkililer, yaşanan aksaklık ile ilgili tüm yolculardan özür dilerken, kimsenin sızıntı hakkında şikayetçi olmadığını belirtti.
Şirket, olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını aktarırken, olayın klima sistemindeki suyun yoğunlaşmasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.
Etiketler: rusya uçakSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:40
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