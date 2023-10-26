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Dünya
AA 26.10.2023 17:15

Şam yönetiminin İdlib'e saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Şam yönetiminin İdlib'e saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Rejim ordusu, İdlib kent merkezi ile Cebel Zaviye Dağı'ndaki köyleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Dubeyt Mahallesi'ne yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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