Al Jazeera muhabirinin İsrail saldırısında ölen eşi ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Dahduh'un eşi Amine, oğlu Mahmud ve kızı Şam'ın cenazeleri Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alındı.

Cenaze namazına çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Dahduh'un meslektaşları da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aile, İsrail saldırısı ve baskısı nedeniyle kuzeyden güneye gidenler arasındaydı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı.

Ancak İsrail saldırıları, kuzeydeki Gazze kenti dışında bu bölgeyi de hedef aldı.

Al Jazeera'da yayımlanan görüntülerde yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28 kişinin öldüğünü, 18 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.