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Dünya
AA 26.10.2023 15:40

İran yargısı ABD'yi 420 milyon dolar tazminata mahkum etti

İran'da bir mahkeme, 1980'de ABD'nin İran'daki rehinelerini kurtarmak için düzenlediği ancak başarısızlıkla sonuçlanan "Kartal Pençesi Operasyonu"yla ilgili davada, olaydan etkilenen 14 vatandaşına ödenmek üzere Washington'u 420 milyon dolar tazminata mahkum etti.

İran yargısı ABD'yi 420 milyon dolar tazminata mahkum etti
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi, ABD'nin operasyonunda zarar gören kişilerin açtığı davada ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödenmesi yönünde karara vardı.

Buna göre, ABD ordusunun 1980'de İran topraklarında gerçekleştirdiği operasyondan kurtulan 13 kişi ile operasyon sırasında Amerikan güçleri tarafından rehin alınanlardan bir kişiye ödenmek üzere Washington yönetimi 420 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

Kartal Pençesi Operasyonu

ABD, İran'da Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin ardından Tahran büyükelçiliğinde rehin alınan diplomatları kurtarmak için Nisan 1980'de bir operasyona girişmişti.

"Kartal Pençesi" adı verilen operasyon, İran'daki Tebes Çölü'nde çıkan kum fırtınası ve ABD güçlerinin karşılaştığı birbirini takip eden teknik sorunlar nedeniyle başarısız olmuştu.

Yakıt ikmali esnasında yaşanan kaza nedeniyle bir C-130 Hercules uçağı ve bir helikopter infilak etmiş, 8 ABD askeri ölmüştü.

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