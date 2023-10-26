Avustralya’da hükümete İsrail’e şartsız destekten dava tehdidi

Sydney merkezli hukuk firması "Birchgrove Legal", Albanese'e hitaben yazdığı mektupta, başbakan ve bazı üst düzey bakanlar tarafından yapılan açıklamalar da dahil hükümetin yaklaşımının, "İsrail'e verilen şartsız desteğin, soykırım ve diğer suçlarda ortaklık" anlamına gelip gelmediğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Mektupta, "Bu iletiyi, hükümetinizin ihlal etmiş gibi göründüğü ulusal ve uluslararası yasalar ve bu ihlallerin sebep olacağı kovuşturmadan kaçınmanız için sizden ve hükümetinizden bazı taleplerimizi bildirmek için yazıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin asıllı Avustralyalıları temsil eden Birchgrove firması, hükümet üyelerinin açıklamalarının, İsrail'in işlediği suçlara "teşvik ve manevi destek sağladığı" anlamı taşıdığından dolayı suçlara ortaklık sayılabileceğine dikkati çekti. Bu doğrultuda hukuk firması, hükümeti, taleplerini yerine gelmediği taktirde "ulusal ve uluslararası hukuka aykırı davranmaktan" dava açmakla tehdit etti.

Avustralya Başbakanı Albanese ile Dışişleri Bakanı Penny Wong, Savunma Bakanı Richard Marles ve İçişleri Bakanı Clare O'Neil'in de aralarında bulunduğu bakanların açıklamalarını alıntılayan Birchgrove firması, mektupta dava sürecinin başlamaması için şartlarını, "Başbakanın, İsrail'in işlediği öne sürülen uluslararası hukuku ihlallerini kınayan bir bildiri yayımlaması, bakanların kamuoyuna yönelik yaptıkları (İsrail'e destek amaçlı) konuşmalarını geri çekmeleri, ateşkes çağrısında bulunulması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla hesap verebilirliği teşvik etmesi" şeklinde sıraladı.

Firma mektubunda, Avustralya-İsrail çifte vatandaşlarının "soykırım olarak görülebilir bir çatışmaya katılmak için seyahatlerine verilen desteğin de, Avustralya'nın suç ortaklığının örnekleri arasında gösterilebileceğini" kaydederek "Soykırım sözleşmesi, yalnızca devam eden bir soykırımı önleme veya durdurma zorunluluğunu vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda üçüncü devletler de dahil olmak üzere anlaşmaya taraf devletlerin eylemsizliğinin, soykırımda suç ortaklığı yaptığını açıkça ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Mektubunda Avustralya hükümetinin Gazze'de ortaya çıkan felakete yönelik politikasını, uluslararası hukuka uygun olarak değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Birchgrove firması, bakanların, Gazze'de mahsur kalan Avustralyalıların "insan haklarını korumayarak" ve Filistin asıllı Avustralyalılara karşı "karalama, nefret suçları ve nefret olayları ortamını teşvik ederek veya onaylayarak" anayasadaki Irk Ayrımcılığı Yasası'nın ilgili bölümünü ihlal edip etmediğinin de değerlendirildiğini belirtti.