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Dünya
AA 26.10.2023 15:13

İsrail'in Han Yunus'taki bir evi bombalaması sonucu 22 Filistinli öldürüldü

İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'taki bir evi bombalaması sonucu 22 Filistinli öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus'taki bombardımanı sonucu Ebu Şimale ailesinin evi ve çevresindeki enkazdan 22 şehidin naaşı çıkarıldı ve 100'den fazla yaralı var." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, İsrail'in bölgeye yönelik bombardımanında Filistinlilerin bölgedeki mülklerinde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere ölenlerin sayısının 7 bini aştığı, 17 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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