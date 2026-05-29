Sam Altman: Yapay zeka küresel bir "istihdam krizine" yol açmayacak

Avustralya'da düzenlenen bir bankacılık konferansına çevrim içi katılan Sam Altman, ChatGPT'nin 2022'deki lansmanından bu yana teknolojik öngörülerinde haklı çıktıklarını ancak sosyal ve ekonomik etkiler konusunda yanıldıklarını itiraf etti.

Özellikle başlangıç seviyesindeki beyaz yakalı pozisyonların çoktan yok olacağını tahmin ettiğini söyleyen Altman, bu konuda haksız çıkmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Geçmişte bu riskleri dile getirdiği için kamuoyunda korku yaymakla eleştirildiğini hatırlatan OpenAI yöneticisi, o dönem için bunun konuşulması gereken gerçek bir risk olduğunu savundu.

İstihdamda insan faktörü ikame edilemez

Birçok küresel şirketin bazı pozisyonlarda yapay zekayı konumlandırmaya başladığı bir dönemde Altman, iş hayatındaki "insani dokunuşun" yerinin doldurulamayacağını fark ettiğini vurguladı. Kendi e-postalarını ve mesajlarını yanıtlamak için bir dönem yapay zeka kullandığını ancak daha sonra yeniden kişisel olarak yanıtlamaya döndüğünü belirten Altman, insanların birbirleriyle olan gerçek etkileşime her zaman değer verdiğini ifade etti.

Bu deneyimin ardından iş gücü piyasasının geleceğine dair görüşlerini güncellediğini söyleyen ünlü CEO, sektördeki bazı şirketlerin iddia ettiğinin aksine kitlesel bir işsizlik dalgası beklemediğini sözlerine ekledi.

OpenAI borsaya açılmaya hazırlanıyor

Yapay zeka teknolojilerindeki liderliğini sürdüren OpenAI, bir yandan da finansal büyümesini hızlandırıyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda ABD'de halka arz için gizli resmi başvuruda bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre OpenAI, bu halka arz sürecinde 1 trilyon dolarlık bir şirket değerlemesini hedefliyor ve en az 60 milyar dolarlık yeni bir kaynak yaratmayı planlıyor.