Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2026 11:52

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali, tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiğini bildirdi.

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali, tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybetti

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, santralin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tesis dışından gelen tüm güç kaynağını geçici olarak kaybettiği duyuruldu.

Bir saat süren kesinti boyunca acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği bilgisi paylaşılan açıklamada ayrıca UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, ancak bu durumun nükleer güvenliğin hala risk altında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Santral çevresi, savaşın başlamasından bu yana birçok kez hedef alınmıştı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Avrupa'da sıcaklık alarmı: Portekiz'de rekor kırıldı, BM'den uyarı geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı
12:42
İtalya, AB'den "Ebola'ya karşı sınır güvenliğinde güçlendirilmiş koordinasyon" istedi
12:41
Yasa dışı bahis siteleri yapay zekayla avlanıyor
12:42
İstanbul Valisi Gül: Fetih, bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak
12:39
e-Duruşma kapsamı genişliyor
12:35
Erzurum'da esnafı sahte kripto tuzağıyla 460 bin lira dolandırdılar
Eğriçimen Yaylası sarı papatyalarla renklendi
Eğriçimen Yaylası sarı papatyalarla renklendi
FOTO FOKUS
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ