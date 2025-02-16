Salıverilen Filistinli hali, İsrail cezaevlerindeki durumu ortaya koydu

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Söz konusu Filistinli esirlerin 36'sı müebbet hapse çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Filistinli esirler bugün serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı. Serbest bırakılan ve sağlık durumu kötüleşen Gazzeli esirler ise Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait otobüslerle Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

Takas anlaşması çerçevesinde salıverilen 34 yaşındaki Nadir Hüseyin, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla getirildiği hastanede tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin, İsrail cezaevlerinde karşı karşıya kaldığı ihlaller sonucu konuşma ve hareket yetisini büyük ölçüde kaybetti.

Sorulara cevap vermekte zorlanan Hüseyin, ismini telaffuz etmekte dahi zorlanırken, yaşadığı işkenceleri diliyle anlatmaya gücü yetmiyor.

Etrafındakiler, konuşmak için dudaklarını zorla oynatmaya çalışan Filistinlinin söylediklerini anlamakta zorlanıyor. Ancak Hüseyin'in baş, yüz ve vücudunun diğer bölgelerindeki derin izler ve bitap düşmüş hali, cezaevinde maruz kaldığı işkenceyi gözler önüne seriyor.

Nadir Hüseyin'in gözlerinin çevresinde morluklar, uzun süre kelepçeli kaldığı anlaşılan bileklerinde ise derin yaralar oluştuğu görülüyor.

Hüseyin'i yeniden sağlığına kavuşması için tedaviye alan doktorlar, Filistinlinin vücudunda bazısı yeni bazısı ise daha eski olan korkunç işkence izleri ve henüz iyileşmeyen yaraların olduğunu, aylarca tıbbi ihmale maruz kaldığını ve yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğünü ifade ediyor.