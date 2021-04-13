Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı ABD'de 32 milyon 13 bine, Hindistan'da 13 milyon 852 bine, Brezilya'da 13 milyon 521 bine ve Fransa'da 5 milyon 106 bine yükseldi.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk aşının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımına ara verilmesi çağrısı yapıldı.

Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Federal İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) ile Hastalıkları Kontrol Merkezinin (CDC) tavsiyesi ile Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verdi.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısının kullanımı onaylandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti. Fransa'da vaka sayılarının artışını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla eczanelerde bireylerin kendi kendilerine yapabileceği testlerin satışı başladı.

İtalya'da küçük işletme sahipleri, salgın tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin açılması talebiyle Roma'da bir kez daha miting düzenledi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, salgının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek ve Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek yardım fonlarının dağıtımını organize etmek için 6 yıllık ekonomik kalkınma planı açıkladı.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

AB Komisyonu, bu yaz seyahatlerde kullanılmak üzere çıkarılması beklenen aşı sertifikasının üye ülkelerce başka amaçlarla kullanılması durumunda iç yasal düzenlemelerin buna uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü bakanlık görevinden yoğun çalışma temposunun yol açtığı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın hastalıklara karşı acil durum tedbiri olarak tüm dünyada vahşi hayvanların gıda pazarlarında satışının durdurulması çağrısında bulundu.

Afrika ülkesi Zambiya, DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı.

Kenya'da oksijen tüpleri yenilenemeyen 3 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşıdan satın alınmayacağını duyurdu.

Kanada hükümeti, salgının havayolu ulaşımında yol açtığı maddi zararın etkilerini azaltmak için Air Canada ile anlaşarak hava yolu şirketine 4,7 milyar ABD doları sağlayacağını açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan 551 bin 70 doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), salgınının başından bu yana 1000'den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Teniste erkekler 2 numarası Rus Daniil Medvedev'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi.