Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 yeni vaka
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fransa’da COVID-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 113 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 329’a ulaştı.
Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 345 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 480’e yükseldiği aktarıldı.
Ülke genelinde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 226 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 13 milyon 317 bin 970 kişi koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 340 bin 564’üne tek doz, 3 milyon 977 bin 406’sına ise iki doz aşı yapıldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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