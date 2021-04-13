Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 345 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 480’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 226 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 13 milyon 317 bin 970 kişi koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 340 bin 564’üne tek doz, 3 milyon 977 bin 406’sına ise iki doz aşı yapıldı.

