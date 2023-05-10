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Dünya
BBC 10.05.2023 07:35

Saklambaç oynarken başından vuruldu

ABD'nın Louisiana eyaletinin kırsalında bir kız çocuğu, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı açıkladıç

Saklambaç oynarken başından vuruldu

Polis, başının arkasından vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi olmayan yaralar aldığını söyledi.

Silahı ateşleyen 58 yaşındaki David Doyle, ağırlaştırılmış saldırı ve darpla suçlanıyor.

Calcasieu Parish Şerif Bürosundan yapılan açıklamaya göre birkaç genç, komşularının mülkünde saklambaç oynarken evin etrafına saklandı. Doyle ise evin etrafında gölgeleri fark etti ve silahını alarak bahçeye çıktı.

Kaçan insanları görünce rastgele ateş ettiğinde ise kız çocuğu başından vuruldu.

Doyle, olay günü gözaltında kaldı.

ABD'de yanlışlıkla ateşlenen silahların sayısı her geçen gün artıyor.

Teksas'ta 18 yaşındaki amigo kız Payton Washington, 18 Nisan'da Austin, Teksas yakınlarındaki bir otoparkta yanlışlıkla yanlış araca binmeye çalıştıktan sonra vurularak ağır yaralandı.

New York eyaletinde, 20 yaşındaki Kaylin Gillis, 15 Nisan'da bir arkadaşının arabasını yanlış garaj yoluna sürmesi sonucu vurularak öldürüldü.

Missouri'de 16 yaşındaki Ralph Yarl, 16 Nisan'da kapı zilini yanlış adrese çalınca başından ve kolundan vuruldu.

Kuzey Carolina'da altı yaşındaki bir kız ve babası, polisin basketbol toplarının saldırganın bahçesine yuvarlandığını söylemesi üzerine 18 Nisan'da vurularak öldürüldü.

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