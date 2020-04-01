Koronavirüs salgını, yayıldığı ülkelerde sağlık sistemini alt üst etti. Hastanelerin kapasitesi, on binlerce hastanın yükünü taşıyamadı. Birçok ülkede hastane personeli ve tıbbi cihazlar yetersiz kaldı. Hastanelerdeki yükün azaltılması ve hastalara daha hızlı müdahale için bazı ülkelerde gemiler, trenler, spor ve sergi salonları dev sağlık merkezlerine dönüştürülüyor.

Koronavirüsün merkezi haline gelen ülkeler çareyi hastaneler üzerindeki yükün azaltılması için alternatif sağlık merkezleri açmakta buldu. Salgının başlangıç noktası Çin'in Wuhan kentinde, sergi ve spor salonlarının birer hastaneye dönüştürülmesi fikri geliştirildi. Alternatif hastanelere gemiler ve trenler de eklendi.

Bin yataklı Comfort Gemisi hastanelerin yükünü azaltıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde de koronavirüsle mücadelede hastaneler yeterli gelmiyor. ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ gemisi New York’a demirledi. Bin yataklı yüzen hastane ile şehirdeki hastanelerin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Gemide ayrıca, ameliyathaneler, tıbbi laboratuvar, eczane, dijital radyolojik tarama ve oksijen üreten tesisler ile bir helikopter pisti yer alıyor.

New York’taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javıts Center da dev bir hastaneye dönüştürüldü. 170 bin metrekare alana sahip fuar salonu, artık New York’ta koronavirüsle mücadelenin merkezi konumunda. Central Park'ta da sahra hastanesi kuruldu.

Sağlık sistemi darbe alınca Cenova'da bir gemi hastaneye dönüştürüldü

Avrupa'da salgından en büyük darbeyi alan İtalya'da da sağlık sistemi sınıfta kaldı. Cenova Limanında bulunan Splendid gemisi hastaneye dönüştürüldü. Büyük şirketler yüzen hastaneye ücretsiz ürün ve hizmet sunarak destek verdi.

İki katlı tren Fransa'nın doğusundan batısına hasta taşıyor

Fransa'nın doğusunda tedavi bekleyen hastalar, mobil hastaneye dönüştürülmüş iki katlı trenle batı bölgelerine sevk ediliyor. Tren ambulansta 50’ye yakın sağlık görevlisi bulunuyor. İlk etapta, yoğun bakımdaki 26 hasta, batıdaki kentlere gönderildi.

Kongre merkezleri ve büyük oteller hastaneye dönüştürüldü

İspanya da ekipman, doktor ve hemşire sayısı açısından zora giren ülkelerden oldu. Madrid'deki kongre merkezi 5 bin 500 yataklı sağlık tesisine dönüştürüldü. Askerlere hastanelerdeki koronavirüs hastalarını buraya taşıması emri verildi. Kentteki büyük oteller de hastane olarak hizmet veriyor.

İngiltere, İran, Endonezya ve Sırbistan'da geçici hastaneler hizmet veriyor

İran’da da fuar alanları ve spor salonları geçici hastaneye dönüştürüldü. Tahran’daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall’ın fuar alanı koronavirüsle mücadelede kullanılıyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Liffey Nehri'ndeki gemide koronavirüs testleri yapılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Excel Sergi Salonu 4 bin yataklı hastane hizmeti veriyor.

Endonezya'da 10 katlı spor tesisi koronavirüs hastanesi olurken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına 3 bin yatak yerleştirildi.