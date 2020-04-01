Rusya’da koronavirüs vakasının 2 bini geçmesi ve ölü sayısının sürekli artması nedeniyle hükümet tarafından ülkenin 27 bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rus hükümeti, Moskova’nın merkezi ve Moskova Bölgesi ile St. Petersburg, Adigey Cumhuriyeti, Arkhangelsk bölgesi, Belgorod bölgesi, Vologda bölgesi, Volgograd bölgesi, Kaliningrad, Kursk bölgesi, Leningrad Bölgesi, Lipetsk bölgesi, Mari El Cumhuriyeti, Murmansk bölgesi, Nijniy Novgorod bölgesi, Novgorod bölgesi, Komi Cumhuriyeti, Ryazan bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti, Saratov bölgesi, Sverdlovsk bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Çeçenistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Rostov Bölgesi ve Kaluga Bölgesi olmak üzere toplam 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Hükümetin bu yasakların kapsamını genişletmesi ve yasağın daha fazla bölgede uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürdüğü açıklanırken sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Ruslar evlerinden 100 metre uzağa gidemiyor

Rusya’da hemen hemen her bölgede görülen koronavirüse katı tedbirler almaya devam eden Rusya’nın başkent Moskova’dan sonra 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ile birlikte yasağın detayları hakkında da kamuoyu bilgilendirildi.

Buna göre Ruslar hayvanlarını gezdirmek için evlerinden çıkabilecek fakat 100 metreden daha uzağa gidemeyecek. Yine 100 metre kuralına göre eczane ve marketlere gidilebilecek fakat market ve eczane daha uzaktaysa yerel yönetimlere ait ekipler haneden talep edilen ürün ve ilaçları tedarik edecek.

Ruslar bunların dışında dışarıya sadece çöp atmaya çıkabilecek. Halk alınan kararlar doğrultusunda 3 Nisan tarihinden itibaren kurallarla ilgili sürekli SMS bilgilendirmelerine tabi tutulacak.