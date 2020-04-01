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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.
Etiketler: sivas suşehri devrilen otomobil dere kenarıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 08:30
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