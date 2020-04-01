Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.
Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında iyi haberler de geliyor.
Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.
Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.
Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan bir hastaneye nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kadının şikayetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.
Etiketler: Hollanda koronavirüs yaşlı kadın tedaviSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 09:27
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