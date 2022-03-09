Ukrayna'ya saldırı sonrası Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumunda.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası getirilen 2 bin 778 yeni yaptırım ile Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bıraktı. Uygulanan yaptırımların sayısı 5 bin 530'u aştı.

AB yeni yaptırım paketini görüşecek

AB Kaynakları, AB Komisyonu'nun Rusya ve Belarus'a yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığını duyurdu.

Brüksel, bu kez de 3 Belarus bankasını SWIFT sisteminden çıkartacak.

Kara listeye alınacakların arasında Rus oligarkların yanısıra bazı milletvekillerinin de olduğu belirtildi.

Yeni yaptırım paketiyle, denizcilik teknolojisinin ihracatı da yasaklanıyor. Paketi, birlik üyesi ülkelerin Daimi Temsilcileri ele alacak.

Avustralya, saldırılardaki rolü nedeniyle 10 Rus'u yaptırım listesine aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ekonomik ve diplomatik olarak dışlamak için Rusya'ya baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Japonya da Rusya ve Belarus'tan, toplamda 32 kişi ile askeri bağlantılı 12 firmanın mal varlıkları dondurdu. Rusya'ya petrol rafineri ekipmanı ihracatı da durduruldu.

Rusya ve Belarus'tan ayrılan şirketlerin sayısı da artıyor

Teknoloji devi IBM, endüstriyel otomasyon şirketi Rockwell Automation, siber güvenlik şirketi Fortinet de Rusya ve Belarus'taki çalışmalarını askıya aldı.

Geçen hafta başta Gazprom olmak üzere Rus enerji şirketlerindeki ortak girişimlerinden ayrılacağını açıklayan İngiltere ve Hollanda ortaklı şirket Shell bu kararını hayata geçirdiğini duyurdu.

FIFA'dan yeni karar

Spor dünyası da Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarına tepkili.

FIFA, Rusya ve Ukrayna'da oynayan yabancı futbolcuların sözleşmelerini, sezon sonuna kadar tek taraflı feshedebileceğini duyurdu.

Rusya'dan döviz hamlesi

Rusya Merkez Bankası da yeni bir karar aldı. 9 Eylül'e kadar müşterilerin bankalardan döviz olarak en fazla 10 bin dolar çekilebileceği açıklandı.

10 bin doların üzerinde para çekmek isteyenlerin ise paralarını ruble cinsinden alabilecekleri belirtildi.