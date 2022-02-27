Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Putin'in Ukrayna'ya müdahale kararı farklı ülkelerde protesto ediliyor.

Rusya'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri 467 kişiyi gözaltına aldı.

Paris, Londra, Atina, New York, Melbourne, Tahran, Bern, Tokyo, Bogota ve Bükreş gibi şehirlerde de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi.

Gelinlik giyen kadınlar Rusya'yı Protesto etti

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup kadın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sıradışı gösteri ile protesto etti.

Gelinlik giyen kadın protestocular ellerinde çiçekler ile barış mesajı verdi.

Kanada'da da, Niagara şelalelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı. Şelale mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

BM binası önünde saldırı protesto edildi

İsviçre'nin Bern kentinde 20 bin kişi Ukrayna'ya destek için yürüdü. Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binası önünde de Rusya'nın saldırısı protesto edildi.

Pakistan'ın Lahor kentinde avukatlar Ukrayna'ya destek için bir araya geldi. Yüksek mahkeme önünde toplanan göstericiler Zelenskiy'e destek verdi.

Times Meydanı'nda taplanıldı

İsviçre'nin Bern kentinde 20 bin kişi Ukrayna'ya destek için yürüdü. Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binası önünde de Rusya'nın saldırısı protesto edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup kadın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sıra dışı gösteri ile protesto etti. Gelinlik giyen kadın protestocular ellerinde çiçekler ile barış mesajı verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterilerin adresi New York'taki Times Meydanı'nı oldu. Yüzlerce kişi toplanarak Ukrayna'ya yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Kanada'da da, Niagara şelalelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı. Şelale mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi tek yürek olarak Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılara bir tepki de, İran'ın başkenti Tahran'dan geldi. Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Kiev'e destek verdi, Moskova'nın saldırılarının bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.Gelinlik giyen kadın protestocular ellerinde çiçekler ile barış mesajı verdi.

ABD'de gösterilerin adresi New York'taki Times Meydanı'nı oldu.

Yüzlerce kişi toplanarak Ukrayna'ya yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Kanada'da da, Niagara şelalelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı. Şelale mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Saldırıların bir an önce durdurulması istendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi tek yürek olarak Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılara bir tepki de, İran'ın başkenti Tahran'dan geldi. Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Kiev'e destek verdi, Moskova'nın saldırılarının bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Putin'in Ukrayna'ya müdahale kararı ülke içinde tepki topladı. Farklı şehirlerde düzenlenen gösterilere Rus güvenlik güçleri müdahale etti. 34 şehirde 460'tan fazla gösterici gözaltına alındı.