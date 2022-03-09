Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Strazburg Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket paniği
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Fransa’nın Strazburg kentindeki Rusya Başkonsolusluğu’na şüpheli paket bırakıldığı açıklandı.
France Bleu’nun haberine göre, Strazburg’daki Rusya Başkonsolosluğu önüne bu sabah şüpheli paket bırakıldı.
Kimyasal ve radyolojik risk müdahale ekiplerinin incelediği pakette siyah bir toz bulunduğu ancak zehirli ya da patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi.
Adli polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Fransa
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