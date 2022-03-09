France Bleu’nun haberine göre, Strazburg’daki Rusya Başkonsolosluğu önüne bu sabah şüpheli paket bırakıldı.

Kimyasal ve radyolojik risk müdahale ekiplerinin incelediği pakette siyah bir toz bulunduğu ancak zehirli ya da patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi.

Adli polis olayla ilgili soruşturma başlattı.