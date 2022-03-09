Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Scholz görüştü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonla görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri dahil Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı açıklandı.
Açıklamada Ukrayna'daki durumun insani yönlerine dikkat çekilen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Scholz’a “sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi oluşumların, sivillerin güvenli tahliyesini önleme girişimleri” hakkında bilgi verdiği ifade edildi.
Görüşmede temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya Ukrayna Olaf Scholz
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