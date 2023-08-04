Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na insansız deniz araçlarıyla saldırı

Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ticari limanlarından. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda liman çevresinden patlama sesleri geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da bölgedeki donanmaya iki insansız deniz aracıyla yapılan Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada deniz dronelarının tespit edildiği ve donanmanın dış limanını koruyan Rus gemilerince imha edildiği aktarıldı.

Eğer doğrulanırsa bu, Ukrayna'nın Rusya'nın ana ticari limanlarından birine yönelik ilk saldırısı olacak .

Novorossiysk'teki tankerlere petrol yükleyen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, limanın tüm gemi hareketini geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Tesislerinin hasar görmediğini ve halihazırda demirlemiş olan tankerlere petrol yüklemesinin devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın RIA haber ajansının bildirdiğine göre , Novorossiysk acil servisleri patlama raporlarını doğruladı ve güvenlik servislerine bilgi verildi .

Rusya'nın geçen ay Ukrayna limanlarından güvenli tahıl ihracatına izin veren bir anlaşmayı uzatmayı reddetmesinden bu yana Karadeniz ve komşu limanlardaki çatışmalar tırmandı.

Rusya'nın dronları ve füzeleri, Karadeniz'de veya yakınında çok sayıda Ukrayna liman tesisini ve tahıl silolarını vurdu.