Alman turistler 150 yıllık İtalyan heykelini devirdi

Sosyal medyada yayınlamak için fotoğraf çektiren bir grup genç Alman turist, kuzey İtalya'daki bir villada değerli bir heykeli devirmekle suçlandı.

Gruptaki iki kişi, sanatçı Enrico Butti'nin "Domina" adlı eserine sarılmak için bir çeşmeye tırmandı. O esnada heykel yere düştü.

Viggiu kasabasındaki Villa Alceo'nun yöneticisi Bruno Golferini, villayı kiralayan gruptaki 17 Alman turistin tamamı hakkında yerel polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Golferini, heykelin yaklaşık 150 yaşında olduğunu ve yaklaşık 218 bin dolar değerinde olduğunu sözlerine ekledi ve çeşmedeki karoların ek hasar görmesi nedeniyle onarımının zor olacağını söyledi.

Haziran ayında da İngiltere'den bir turist Roma'daki Kolezyum'un duvarına "Ivan + Hayley 23" grafitisini karalamıştı.