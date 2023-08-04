Google güvenlik ayarlarını değiştiriyor: İstenmeyen görüntüler kaldırılabilecek

Kişisel müstehcen resimlerle ilgili Google politikalarında yapılan güncellemeler, kullanıcıların artık aramalarda görünmesini istemedikleri kendilerine ait rıza dışı ve müstehcen görüntüleri kaldırabilecekleri anlamına geliyor.

Güncelleme, bir kişinin müstehcen içerik oluşturup bir web sitesine yüklediği ve artık aramada bulunmasını istemediği durumlarda bile, söz konusu içeriğin Google aramadan kaldırılmasını talep edebileceği anlamına geliyor.

Talep göndermek için kullanılan formlar da daha basit hale getirildi.

Politika, kullanıcıların şu anda aktif olarak ticarileştirdiği görseller için geçerli değil.

Politika, kişisel bilgiler içeren web siteleri için de geçerlidir.

Google ayrıca, başlangıçta yalnızca ABD'de İngilizce olarak sunulan ve kullanıcıların iletişim bilgilerini görüntüleyen arama sonuçlarını bilmelerini sağlayacak yeni bir kontrol paneli sunacak.

Kullanıcılar daha sonra bu sonuçların Google'dan kaldırılmasını hızlı bir şekilde talep edebilecek.

Araç ayrıca aramada bir kullanıcının bilgilerini içeren yeni sonuçlar çıktığında bir bildirim gönderecek.

Güvenli Arama'da yeni bir bulanıklaştırma ayarı, Güvenli Arama filtrelemesi açık olmayan kullanıcılar için Google aramada da varsayılan olarak uygulanacak.

Google, bu korumayı ilk olarak Şubat ayında duyurdu ve Ağustos ayında küresel olarak kullanıma sunulacak.