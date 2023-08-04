Okyanus ısı rekoru kırıldı: Dünya için sonuçları ne olacak?

AB'nin iklim değişikliği servisi Copernicus'a göre, ortalama günlük küresel deniz yüzeyi sıcaklığı bu hafta 2016 rekorunu kırdı.

20.96 dereceye ulaştı ve bu, yılın bu zamanı için ortalamanın çok üzerinde.

Peki bu ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Okyanuslar hayati bir iklim düzenleyicisi. Isıyı emerler, Dünya'nın oksijeninin yarısını üretirler ve hava düzenlerini yönlendirirler.

Daha sıcak suların karbondioksiti emme yeteneği daha düşüktür, bu da gezegeni ısıtan gazın daha fazlasının atmosferde kalacağı anlamına gelir.

Ayrıca okyanusa akan buzulların erimesini hızlandırarak deniz seviyesinin daha fazla yükselmesine neden olabilir.

Daha sıcak okyanuslar ve sıcak hava dalgaları, balıklar ve balinalar gibi daha soğuk sular aramak için hareket eden deniz canlılarını rahatsız ederek besin zincirini alt üst eder.

Uzmanlar, balık stoklarının etkilenebileceği konusunda uyarıyor.

Köpek balıkları da dahil olmak üzere bazı yırtıcı hayvanlar, daha sıcak havalarda kafası karıştığı için saldırganlaşabilir.

Bilim insanları şu anda okyanusların neden bu kadar sıcak olduğunu araştırıyorlar.

Isınmanın çoğunu sera gazı emisyonlarından emdikleri için iklim değişikliğinin denizleri daha sıcak hale getirdiğini söylüyorlar.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, denizlerdeki ısı dalgalarının sıklığı 1982 ile 2016 arasında ikiye katlandı ve 1980'lerden bu yana daha yoğun ve daha uzun hale geldi .