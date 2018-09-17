Rusya'dan Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağıyla ilgili yeni iddia

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin “yeni bulguları” basın mensuplarıyla paylaştı.

Uçağı vuran füzenin 1986’da üretildiğini ve sonrasında şu anda Ukrayna toprakları olan Ternopil şehrine gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, füzenin Rusya’ya tekrar geri çekilmediğini ve Ukrayna ordusuna ait olduğunu belirtti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) tarafından uçağın düşürülmesine ilişkin Rusya’nın bağlantısını gösteren görüntülerin ise "sahte" olduğunu öne süren Konaşenkov, "Ukrayna'nın söz konusu füzeye ilişkin arşiv kayıtlarını da paylaşması gerekir. Kurallar söz konusu belgelerin kayıt altında tutuluyor olmasını gerektiriyor." dedi.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan JIT, Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: AA