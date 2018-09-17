Fransa bin 800 öğretmeni işten çıkaracak

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Le Figaro gazetesinde yayımlanan röportajında, eğitim yılının başlaması dolayısıyla açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi boyunca devlet memuru sayısında 120 bin kadroluk kesintiye gidileceğini hatırlatan Blanquer, Eğitim Bakanlığı kadrosundan, gelecek yıl bin 800 kişinin işine son verileceğini belirtti. Blanquer ayrıca, öğretmenlerin alım gücüyle ilgili gözlem ve çalışmalar yürütecek bir kurum oluşturulacağını kaydetti.

Sözleşmeli öğretmen sayısında artış

Bakan Blanquer, Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesinin 50,6 milyar euro olduğunu, bütçede yüzde 1,7 oranında artış gerçekleştiğini aktardı.

Gazetede yer alan haberde, Fransa'da orta öğretimde görev yapan öğretmen sayısının 881 bin 400 olduğu bilgisi verilerek, son yıllarda sözleşmeli öğretmen sayısının artışına dikkat çekildi. Buna göre, 2009'da 40 bin olan sözleşmeli öğretmen sayısı, geçen yıl 203 bine yükseldi. Habere göre, ülkede görev yapan öğretmenlerin yüzde 20'sini sözleşmeli personel oluşturuyor.

Kaynak: AA