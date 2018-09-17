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Koalisyon güçleri Yemen'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen’in Hudeyde kentinde bulunan özel bir radyo kanalına düzenlediği hava saldırısında, 4 sivil hayatını kaybetti.

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Koalisyon güçleri Yemende sivilleri hedef aldı: 4 ölü

Yemen Gazeteciler Sendikası, koalisyonun saldırısında 1 yayıncı, yayından sorumlu 1 mühendis ve 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırılara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivillere yönelik artan saldırıları ABD’de konuşulmaya da devam ediliyor.

Washington Post gazetesi, geçen ay koalisyon uçaklarının bir otobüsü hedef alması sonucu 40'tan fazla çocuğun yaşamını yitirmesi üzerine, ABD yönetimine koalisyona silah desteğini çekme çağrısı yapmıştı.

Washington Post gazetesi bu kez de, ABD Kongresi'nde bu hafta, koalisyona desteğin devam edip etmemesinin belirleneceği bir oylama yapılacağını yazdı.

Ancak gazete, Donald Trump yönetiminin, "Koalisyon Yemen’de sivillerin korunması için elinden geleni yapıyor. İnsani yardım çalışmalarını kolaylaştırıyor" açıklamasının, Kongre'nin elini kolunu bağlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Al Jazeera

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, saldırı, koalisyon, sivil
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