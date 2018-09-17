Bu yıl başında diğer yayınlarıyla birlikte Meredith şirketi tarafından satın alınan TIME dergisi, yeniden el değiştiriyor.

Meredith Şirketi'nin Pazar günü yaptığı açıklamada TIME'ın, Salesforce'un kurucularından Marc Benioff ve eşine satılacağı belirtildi.

190 milyon dolara satılacak

Meredith şirketi, TIME dergisini bulut bilişim öncüsü Salesforce'un dört kurucusundan biri olan Benioff'a, 190 milyon dolar karşılığında satacağını açıkladı.

Benioff çiftinin satın alma işleminin, salesforce.com'dan bağımsız, kişisel olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Benioff çiftinin, derginin gazetecilikle ilgili karar ve operasyonlarına müdahele etmeyeceği ve bu kararları Time'ın mevcut yönetim kadrosunun almayı sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AP