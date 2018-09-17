Ruhani'nin Trump başkanlığındaki BMGK'ye katılması tartışması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bu ay içinde yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) İran oturumuna katılıp katılmayacağı konusu ülkede tartışmalara yol açtı.

Karşı çıkan da var, destek verende

İran'daki bazı diplomat ve siyasiler Ruhani'nin toplantıya katılmaması gerektiğini, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in hazır bulunmasının yeterli olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise Ruhani'nin katılmasına karşı çıkanların hükümetin başarısızlığını arzuladığını öne sürüyor.

"Lobi faaliyetleri yürütülmesi gerekiyor"

İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski üst düzey bürokratlarından Cavid Kurbanoğlu, toplantıya Zarif'in katılmasının yeterli olduğunu, öncesinde lobi faaliyetleri yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kurbanoğlu, İranlı İşçiler Haber Ajansı'nda (ILNA) yer alan açıklamasında, İsrail ile Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin İran'a yönelik baskıyı artırması için Trump'ı teşvik ettiğini ileri sürerek, Zarif'in iyi İngilizcesi ve güçlü akıl yürütme kabiliyetiyle toplantıdaki atmosferi değiştirebileceğini dile getirdi.

"Ruhani'nin katılmasını istemeyenler hükümetin başarısızlığını istiyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Üyesi Kasım Casımi ise, İttilaat gazetesine verdiği demeçte, hükümetin başarısız olmasını isteyenlerin Ruhani'nin BMGK toplantısına katılmaması için engel çıkarma peşinde olduğunu iddia etti.

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari de Ruhani'nin iyi bir hazırlık ve diplomatik istişare ile toplantıya katılması gerektiğini, bazılarının önerdiği gibi kendini soyutlama ve otosansürün doğru olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de bugün düzenlediği basın toplantısında Ruhani'nin toplantıya katılacağını düşündüğünü ve bunun diğer ülke cumhurbaşkanlarıyla görüşmeler yapılması için de büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ruhani'nin katılacağı açıklanmıştı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, geçen hafta Ruhani'nin toplantıya katılacağını ve bu konuda farklı bir düşüncenin olmadığını açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Üyesi Hüseyin Nakevi Hüseyni ise Ruhani'nin BMGK toplantısına katılarak "ABD'nin BM kararlarına aykırı zalimce yaptırımlarını diğer milletlere anlatabileceği" görüşünü paylaştı.

BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'de yapılacak İran oturumunu yönetecek." açıklamasında bulunmuştu.

BMGK'deki İran oturumu BM Genel Kurulu'nda üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA