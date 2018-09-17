Fransa Cumhurbaşkanı Macron işsiz genci azarladı

Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi yapılarından Elysee Sarayı'nın kapıları, "Ulusal Miras Günü" için halka açıldı.

Yüzlerce kişinin gittiği Elysee Sarayı'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

İşsiz genci azarladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretçilerin arasındaki işsiz bir gençle tartıştı.

Mesleğinin bahçıvanlık olduğunu söyleyen 25 yaşındaki genç, iş bulamadığından yakındı. İş bulma kurumuna kayıtlı olduğunu, pek çok yere özgeçmişini gönderdiğini söyledi.

"Herkesle tek tek ilgilenemem"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gence şu sözlerle tepki gösterdi.

"Durun bir saniye, herkesle tek tek ilgilenemem. Herkesin iş bulabilmesi için çözüm üretirim."

Macron işsiz gence farklı bir sektörde iş aramasını tavsiye etti.

"Eğer hazırsanız ve motivasyonunuz varsa, otelcilik sektörü, kafe, restoran ya da inşaat alanında, nereye gidersem gideyim, bana işçi aramadıklarını söyleyecek tek bir yer yok. Caddeyi geçsem, iş bulurum size. Montparnasse'a gidin, cadde üzerindeki tüm kafe ve restoranları gezin. Eminim her iki dükkandan biri sizi işe alacaktır."

İşsiz genç, Macron'un tavsiyelerini sessizlik içinde dinledi ve ardından, "Anladım, teşekkür ederim" diyerek Macron'un elini sıkıp ayrıldı.

Daha önce de benzer bir tartışma yaşamıştı

Emmanuel Macron, daha önce de benzer çıkışlarıyla gündeme gelmişti.

Kendisine "Manu naber?" diyen bir genci azarlamış, maaşlarının yükseltilmesi için gerekçelerini sıralayan bir hemşireyle de tartışmaya girmişti.

Kaynak: TRT Haber