Almanya'da 14 çevreci gözaltına alındı

Linyit kömürü yataklarının bulunduğu Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Hambach Ormanı'nda ağaç kesimini önlemek isteyen çevrecilerden 14'ü gözaltına alındı.

Polis sabah saatlerinden itibaren, ağaç tepelerinde ev kuranları ormandan çıkarmak için yeniden çalışma başlattı.

Pazar günü ormanın korunmasını isteyen ve kömür santrallerinin kapatılmasını talep eden yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sırasında, yaklaşık 200 kişinin ormana girmeye çalışması üzerine polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Asırlık ağaçlar kesiliyor

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkat çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini savunuyor.

Kaynak: Deutsche Welle, Reuters