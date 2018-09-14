Almanya'da 28 çevreci gözaltına alındı

Almanya Köln'de bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecilerin ormandan tahliyesine devam ediliyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda, dün sabahtan itibaren yaklaşık 4 bin güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda şimdiye kadar 28 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri ile çevreciler arasında zaman zaman arbedenin yaşandı. Operasyonda, ormanlık alana kurulan ağaç evlerin de bir kısmı yıkıldı.

Berlin'de KRV temsilciliği işgal edildi

Öte yandan bir grup, Hambach Ormanı’nda ağaçların linyit madeni için kesilmesini önlemek amacıyla ormanda kamp kuran çevrecilerin polis tarafından zorla çıkarılmasını protesto ederek Berlin’deki KRV eyaleti temsilciliğini işgal etti.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, bugün Berlin’deki Hiroshima Caddesi’nde bulunan KRV eyalet temsilciliğinin giriş bölümünde oturma eylemi yaparak "Hambi kalacak" ve "Kömürü durdurun" yazılı afişler astı.

Bir süre eylemini sürdüren grup daha sonra polis tarafından binadan çıkarıldı.

Asırlık ağaçlar kesiliyor

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini savunuyor.

Kaynak: AA