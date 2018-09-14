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Belçika göçmenleri tek merkezde hapsedecek

Belçika büyük tartışmalara yol açan, göçmenleri tek merkezde toplama kararını uygulamaya koyuyor.

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Ne Avrupa Konseyi'nden gelen eleştiriler ne de sivil toplum kuruluşlarından yapılan çağrılar fayda etmedi. Umut yolcularının yöneldiği Avrupa, göçmen krizindeki insanlık sınavını kaybetmeye devam ediyor.

Belçika büyük tartışmalara yol açan, izinsiz göçmenleri tek bir merkezde toplama kararını uygulamaya koyuyor.

Sığınmacılar kapalı merkezlere yerleştirilecek

Göçmenler Avrupa'dan daha insani şartlar beklerken, Belçika hükümeti İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hiçe sayarak, göçmen çocukları hapis hayatı yaşayacakları kapalı merkezlere yerleştirme kararı aldı.

Fiilen de hapishaneden farksız bu merkezlere zorla yerleştirilen göçmenlerin, dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hapis, Belçika, sığınmacı
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