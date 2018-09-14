İdlibli anneden çocukları için el yapımı gaz maskesi

Suriye’de Beşşar Esed ve Rus askerlerinin kuşattığı İdlib şehrindeki 3 milyon kişi, rejimin kimyasal silah kullanma ihtimali nedeniyle tedirgin.

Doğu Guta’da Esed’in zehirli gaz saldırısı sonucu çok sayıda yakını ve tanıdığını kaybeden ve daha sonra zorla İdlib’e göç ettirilen Ümmü Mecid, çocuklarını Suriye ve Rus uçaklarının zehirli gaz saldırısına karşı korumak için çareyi el yapımı gaz maskesi yapmakta buldu.

Mecid, Suriye’nin zehirli gaz saldırısında çok sayıda yakınını ve tanıdığını kaybettiğini, daha sonra İdlib’e göçe zorlandıklarını söyledi. Şimdi Suriye askerlerinin şehri kuşatma altına aldığını, burada yine zehirli gaz saldırısı tehlikesi altında oldukları için çocuklarının hayatını kurtarmak amacıyla el yapımı zehirli gaz maskesi yapmaya karar verdiğini söyleyen Mecid, bunun için meşrubat kutusu, kömür, pamuk ve pet şişe kullandığını anlattı.

Suriye’ye ‘kimyasal silah’ uyarısı

ABD, İngiltere, Fransa kimyasal silah kullanmaması konusunda Suriye’yi uyarırken; Rusya, Suriye’ye dış müdahale yapılması için İdlib’deki muhaliflerin şimdiden zehirli gaz kullanılmış gibi videolar ve fotoğraflar çektiğini ileri sürdü.

Suriye rejim güçleri 4 Nisan 2017’de Han Şeyhun’da zehirli gaz kullanarak 28’i çocuk 80 kişinin ölümüne yol açınca ABD, Suriye’nin kimyasal silah fabrikalarına saldırıda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahlar Komitesi tarafından oluşturulan uzmanlar heyeti, Şam'ın inkar etmesine rağmen rejim güçlerinin kimyasal silah kullandığını tespit etti.

Suriye rejimi geçen Nisan ayında da Suriye Duma’da zehirli gaz kullanarak en az 40 kişinin ölümüne yol açmıştı. Rejim güçleri, 2013 yılında yine kimyasal silah kullanarak 127 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kaynak: İHA