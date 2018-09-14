İstanbul'da İdlib için kritik çözüm zirvesi

Türkiye, Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya, Almanya ve Fransa'dan üst düzey temsilciler İstanbul'da toplanıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın temsil edeceği toplantıda, çatışmaya varmadan İdlib'de sorunun nasıl çözülebileceğine dair konular ele alınacak.

Toplantıda, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron arasında düzenlenecek liderler zirvesinin planlamasının da yapılması bekleniyor. 4 ülke liderinin bir araya geleceği zirvenin gündemi oluşturulacak.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

