BM Genel Kurulu Başkanı'ndan Güvenlik Konseyi'ne reform çağrısı

Üye sayısı, daimi üyelik ve veto hakkı...

Mevcut yapısı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir eleştiri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan geldi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla dile getirdiği Güvenlik Konseyi'ne ilişkin değişim çağrısı bu kez, BM tarafından gündeme getirildi.

BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, Güvenlik Konseyi'nin 21'nci yüzyılın gerçeklerine uygun şekilde yenilenmesi çağrısı yaptı.

Lajcak, "Yeniden yapılandırılmış bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, değişen küresel gerçekleri daha iyi yansıtır" dedi.

"BM Güvenlik Konseyi 1945 yılının gerçeklerini taşıyor"

Lajcak, BM Güvenlik Konseyi'nde reform tartışmaları ve çağrılarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

''BM Güvenlik Konseyi'nde reform en karmaşık, en hassas ve en önemli konulardan biri. BM sisteminin tüm çalışmaları dış dünyada sadece Güvenlik Konseyi'nin performansına göre değerlendiriliyor. BM Güvenlik Konseyi'nde ne zaman birlik olmasa ve karar alınamasa tüm sistem sert bir şekilde eleştiriliyor. Buna çoğu kez şahit oldum ve bu durumla yüzleştim.

BM Güvenlik Konseyi mevcut pozisyonuyla yeterince temsil etmiyor, bu inkar edilemez çünkü 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmıyor, 1945 yılının gerçeklerini taşıyor. Bu nedenle reform çağrısı adil ve hatta yeterli değil. Yeniden yapılandırılmış bir Güvenlik Konseyi değişen küresel gerçekleri daha iyi yansıtır. Konseyin kaç üyesinin olacağı, daimi üyelik, veto hakkı gibi tartışılması gereken birçok konu var. Üye ülkeler konseyin herkesi temsil ettiğini hissetmek istiyor. ''

Lajcak, ayrıca Avrupa Birliği'nin BM sisteminde daha aktif olması gerektiğini sözleri ekledi.



Kaynak: TRT Haber, AA