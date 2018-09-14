ABD'nin tetikte beklediği kasırga etkisini göstermeye başladı

Kuzey Carolina eyaletinin New Bern şehrinin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.

En az 150 kişi mahsur kaldı

Yetkililer, New Bern kentinde mahsur kalan en az 150 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verilmişti.

Yetkililer, kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 1’e düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Ev ve iş yerlerine elektrik verilemiyor

Şiddetli yağış ve rüzgar elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 170 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği ve büyük hasarlar oluştuğu aktarıldı.

Yetkililer, tahliye edilen yaklaşık 12 bin kişinin barınaklarda bulunduğunu belirtti. Ulusal Kasırga Merkezi'nden son alınan bilgilere göre, kasırga 1 hafta etkisini sürdürecek.

Kaynak: AA, İHA, Reuters

