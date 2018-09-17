Hindistan dünyanın en uzun heykeli rekorunu ikinci kez kıracak

Hindistan, ülkenin birliğini savunan Sardar Vallabhbhai Patel'e adanmış dünyanın en uzun heykelinin önümüzdeki ay sunulacağını açıklamıştı.
Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan avukat Sardar Vallabhbhai Patel'e adanan dünyanın en uzun heykeli 182 metre olacak.
Ancak dünyanın en uzun heykeli olarak rekor kıracak heykelin saltanatı pek uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
212 metrelik yeni heykel
Hindistan'ın Mumbai kıyılarında inşa edilecek Hindu kralı Chhatrapati Shivaji'nin heykeli 212 metreyle yeni bir rekoru beraberinde getirecek.
Chhatrapati Shivaji'nin heykelinin 2021'de bitmesi planlanıyor.
Kaynak: ABC News