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Hindistan dünyanın en uzun heykeli rekorunu ikinci kez kıracak

Hindistan, önümüzdeki ay dünyanın en uzun heykelini sunmaya hazırlanırken, ülkede 2021'de tamamlanması planlanan bir diğer heykel, 212 metre ile yeni bir rekora imza atacak.

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Hindistan dünyanın en uzun heykeli rekorunu ikinci kez kıracak

Hindistan, ülkenin birliğini savunan Sardar Vallabhbhai Patel'e adanmış dünyanın en uzun heykelinin önümüzdeki ay sunulacağını açıklamıştı.

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan avukat Sardar Vallabhbhai Patel'e adanan dünyanın en uzun heykeli 182 metre olacak.

Ancak dünyanın en uzun heykeli olarak rekor kıracak heykelin saltanatı pek uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

212 metrelik yeni heykel

Hindistan'ın Mumbai kıyılarında inşa edilecek Hindu kralı Chhatrapati Shivaji'nin heykeli 212 metreyle yeni bir rekoru beraberinde getirecek.

Chhatrapati Shivaji'nin heykelinin 2021'de bitmesi planlanıyor.

Kaynak: ABC News

Etiketler: Sardar Vallabhbhai Patel, hindistan, heykel, Chhatrapati Shivaji
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