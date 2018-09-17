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Hindistan dünyanın en uzun heykeli rekorunu ikinci kez kıracak

Hindistan, önümüzdeki ay dünyanın en uzun heykelini sunmaya hazırlanırken, ülkede 2021'de tamamlanması planlanan bir diğer heykel, 212 metre ile yeni bir rekora imza atacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:57





