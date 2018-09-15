Rusya’dan kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki

Rusya ekonomisinde son dönemde yaşanan sorunlara dair açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarından olan Sergey Glazyev, kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki gösterdi. Glazyev, "ABD’li kredi derecelendirme kuruluşları ABD’yi yönetenlerin kararlarına bağlı. Bu kuruluşlar ABD söz konusu olduğunda iyi dereceler gösterip Rusya söz konusu olduğunda düşük dereceli saptamalar yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD krizinde en yüksek dereceyi gösterdiler"

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’de yaşanan ekonomik krizi örnek gösteren Glazyev, şunları söyledi:

"Amerika’da bu dönemde çok büyük bir kriz yaşandı. ABD’de milyonlarca insan geçim sıkıntısı yaşadı, dolar değer kaybetti, bankalar büyük zararlar gördü. Bu zamanda yaşanan bu krize rağmen bu kredi derecelendirme kuruluşları zaten ’AAA’ olan dereceyi yine AAA olarak teyit etti. Neden bu yaşanan krize rağmen ABD’nin kredi notu düşürülmedi? Bu kuruluşlar güvenilirliğini yitirdi. Bu yüzden Avrasya’da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu kurulmadı."

Kaynak: İHA