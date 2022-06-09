Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırıları: 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince iki füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Rus güçlerince, ülkenin doğusundaki Harkiv'e dün gece düzenlenen füze saldırılarında şehrin girişindeki kontrol noktası ve yakındaki sivil altyapılar yıkıldı.
Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğünün Kharkiv şubesinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 23.00 sularında düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Şehrin merkezinde yer alan Novobavarsky ilçesindeki patlamalar sonucu evler, atölyeler, depolar, bir restoran ve okul kütüphanesi yıkıldı.
Etiketler: Ukrayna
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