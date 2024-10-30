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Dünya
The Register 30.10.2024 09:09

Rusya’dan Google’a astronomik ceza: 20 desilyon dolar

Rusya'da bir mahkeme, Google'ın Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle şirkete yaklaşık 20 desilyon dolarlık astronomik bir ceza ödemesine hükmetti. Bu miktar, Dünya Bankası'nın küresel GSYİH tahminlerinin neredeyse milyonlarca katı bir değerle ifade ediliyor.

Rusya’dan Google’a astronomik ceza: 20 desilyon dolar

Google’ın bu miktarı karşılayabilmesi, gezegenin mevcut kaynaklarının ötesine geçiyor. Şirket, en son çeyrekte 88 milyar dolarlık gelir açıklasa da, bu miktar cezayı karşılamaya oldukça uzak.

Söz konusu para cezası, 2020'de ultra-milliyetçi Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube’dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk sürecinin ardından hesaplandı.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı işgalinin ardından daha fazla Rus kanalının da yasaklanmasıyla birlikte, savunma bakanlığına bağlı Zvezda'nın da aralarında bulunduğu 17 medya kuruluşu Google'a dava açtı.

Rusya’da mahkeme, Google'ı YouTube platformunda kaldırılan bu kanalları geri yüklemeye zorladı ve her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 1.025 dolar) ceza kesti.

Rusya'daki hukuk davaları şirket üzerinde ciddi bir maddi etki yaratmayacak

Cezanın her hafta katlanarak artmasıyla, "sayılarla dolu bir dava" olarak tanımlanan bu para cezası giderek çığ gibi büyüdü.

Google, Rusya'da 2022’den bu yana fiilen inaktif durumda ve ülkedeki bankacılık hesaplarına el konulmasının ardından iflas ilan etti.

Şirketin Rusya’daki personelinin bir kısmı başka ülkelere taşınırken, bazı çalışanlar işten çıkarıldı.

Rusya, şimdi de Google’ın dünya genelindeki varlıklarına el koymak için mücadele veriyor ancak henüz kayda değer bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Alphabet'in son kazanç raporuna göre, "Rusya'daki hukuk davaları şirket üzerinde ciddi bir maddi etki yaratmayacak."

Google, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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