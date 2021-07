Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasının önlendiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu uçağın Rusya sınırlarından uzaklaştırılmasının ardından Rus uçağının da ana üssüne döndüğü ifade edildi.

Bakanlık, Rusya sınırından uzaklaştırılan ABD keşif uçağına ait görüntüleri de yayınladı.

#Footage Russian #Su27 fighter of the #SouthernMD air defence on-duty forces escorts a @usairforce #RC135 reconnaissance aircraft over the #BlackSea https://t.co/iKhgZL68rY#BlackSeaFleet #AirDefence #RussianAirForce pic.twitter.com/pqYuajlfJI