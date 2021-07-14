Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasının önlendiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu uçağın Rusya sınırlarından uzaklaştırılmasının ardından Rus uçağının da ana üssüne döndüğü ifade edildi.

Bakanlık, Rusya sınırından uzaklaştırılan ABD keşif uçağına ait görüntüleri de yayınladı.

Rusya dün de Karadeniz’de yine ABD'ye ait bir keşif uçağını uzaklaştırmıştı.