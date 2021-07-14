Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan ABD keşif uçağına uzaklaştırma
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Karadeniz hava sahasında ABD ile Rusya arasındaki "sınır gerginliği" sürüyor. Rusya, Rus hava sahasına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağını daha uzaklaştırdığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasının önlendiğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu uçağın Rusya sınırlarından uzaklaştırılmasının ardından Rus uçağının da ana üssüne döndüğü ifade edildi.
Bakanlık, Rusya sınırından uzaklaştırılan ABD keşif uçağına ait görüntüleri de yayınladı.
#Footage Russian #Su27 fighter of the #SouthernMD air defence on-duty forces escorts a @usairforce #RC135 reconnaissance aircraft over the #BlackSea https://t.co/iKhgZL68rY#BlackSeaFleet #AirDefence #RussianAirForce pic.twitter.com/pqYuajlfJI— Минобороны России (@mod_russia) July 14, 2021
Rusya dün de Karadeniz’de yine ABD'ye ait bir keşif uçağını uzaklaştırmıştı.
Son Haberler
- 23:56
- 23:18
- 23:17
- 23:16
- 23:13
Sıradaki Haber
İtalya'da 10 Haziran'dan beri günlük vaka ilk kez 2 binin üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz