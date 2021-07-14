İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 210 bin 599 testte 2 bin 153 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece 10 Haziran'dan beri günlük vaka sayısı ilk kez 2 binin üstünde kaydedildi.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 275 bin 846'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 41 bin 700'e çıktı.

25 milyondan fazla kişi 2'nci doz aşısını oldu

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da bin 79 artışla 4 milyon 106 bin 315'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 32 bin 579 oldu. Aşılananların 25 milyon 7 bin 676'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.