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Dünya
AA 16.05.2024 03:48

Kassam Tugayları: 12 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları: 12 İsrail askerini öldürdük
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kampında düzenlenen karmaşık bir operasyonda, "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait D9 askeri buldozerinin, iki anti-personel roketi ile de bir evin içinde saklanan İsrail kuvvetinin hedef alındığı ve çatışmaya girildiği ifade edildi.

Bu esnada kurtarma kuvveti olay yerine doğru ilerlerken, Merkava tipi bir tankın patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, operasyonda en az 12 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

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